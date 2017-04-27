Валттери Боттас: "Отношения с Хэмилтоном? Пока обходимся без конфликтов"

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас рассказал об адаптации в новой команде и отношениях с напарником Льюисом Хэмилтоном, передает из Сочи спецкор "СЭ" Мария МАРКОВА.

– Первая гонка в Мельбурне была лучшей для меня, – сказал Боттас – В Бахрейне и Китае были технические сложности, но без этого никогда не обходится. Я понимаю, что быть новичком – это вызов. Соревноваться с Льюисом – это тоже вызов. Мне было интересно, как все устроено изнутри, как ведет себя машина. Сейчас я чувствую себя вполне комфортно. Моей целью было подойти готовым к первой гонке, к первой квалификации. С каждым этапом мы становимся лучше. Конкуренция с Льюисом? Я был к этому готов.

– Какие между нами отношения?

– Он мой партнер по команде. Такие же отношения были в "Уильямсе" с Фелипе Массой. Обычные уважительные отношения: мы не ходим вместе на прогулку, но мы общаемся во время соревновательных уик-эндов, сидим вместе на различных официальных мероприятиях, спокойно общаемся. Никаких конфликтов у нас пока не возникало.

– А если вы будете быстрее Хэмилтона. Он получит из боксов команду вас пропустить?

– Самое важное для всей команды – набирать очки. И все делается для этого. Думаю, что это главное и для меня, и для Льюиса.