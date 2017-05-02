10:53 | ФОРМУЛА-1 — "Гран-при России"

В "Мерседесе" еще не готовы обсуждать продление контракта с Боттасом

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Глава "Мерседеса" Тото Вольфф отметил, что еще рано обсуждать продление контракта с Валттери Боттасом. Финн в гонке "Гран-при России" одержал первую победу в карьере.

– У него в младших сериях всегда были отличные результаты, – цитирует F1i Вольффа. – Он часто заканчивал сезон перед своими напарниками. В этом году его партнером стал Льюис Хэмилтон. Боттас в Сочи выиграл гонку и показал, что мы не ошиблись, выбрав его. Но было бы глупо начать обсуждать новый контракт или заявлять о какой-то позиции по этому поводу всего после нескольких гонок.

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