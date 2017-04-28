В FIA уверены, что достигли паритета моторов в "Формуле-1"

Международная автомобильная федерация (FIA) сообщила, что теперь разница в скорости между тремя ведущими производителями двигателей составляет менее 0,3 секунды. На прошлогоднем заседании во время "Гран-при Испании" федерация и производители договорились двигаться в сторону паритета двигателей. После детального анализа производительности четырех различных силовых установок на трех первых этапах 2017 года в FIA пришли к выводу, что "Мерседес", "Феррари" и "Рено" разделяет в теории только 0,3 секунды на круге каталонской трассы.

Гоночный директор FIA Чарли Уайтинг признался, что вычислительный процесс оказался намного сложнее, чем изначально планировалось. Командам сообщили результаты на последнем совещании Стратегической группы на этой неделе. По слухам, такой вывод FIA не понравился "Ред Буллу", однако Уайтинг отклонил все возражения, поскольку методология исчисления была согласована со всеми производителями, и федерация четко следовала всем инструкциям.

– Все согласились с методом исследования, – цитирует Autosport Уайтинга. – Все четыре производителя несколько часов подряд изобретали этот сложный способ, тогда как команды не принимали участия. Допускаю, что результаты кого-то удивили, однако система подтвердила, что мы достигли паритета двигателей. Пересматривать их мы не собираемся, по крайней мере, в ближайший год.

"Хонда" не получит поблажек в регламенте, чтобы догнать остальных трех производителей. Вопрос о помощи вообще не стоял. Нам нужно было подтвердить, что все меры для достижения паритета двигателей сработали. FIA продолжит оценивать производительность двигателей по ходу сезона.