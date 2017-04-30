Стоффель Вандорн: "Макларен" знал, что в России будет тяжело"

Пилот "Макларена" Стоффель Вандорн разочарован квалификацией "Гран-при России". Бельгиец показал 17-й результат, но стартует последним из-за штрафа в 15 позиций за замену двигателя.

– Мы знали, что в России нашей команде будет тяжело, – цитирует F1i Вандорна. – Нужно сделать все возможное в гонке, хотя понятно, что добиться хорошего результата будет сложно. Наше положение не улучшается. Думаю, в гонке все совершат всего по одному пит-стопу, поскольку трасса не дает нагрузки на шины. Возможно, какие-то гоночные инциденты помогут нам продвинуться выше. Но иначе нам никак не улучшить позиции.