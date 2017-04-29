Стоффель Вандорн: "Конечно, неприятно бороться в конце пелотона"

Пилот "Макларена" Стоффель Вандорн выразил недовольство состоянием машины на "Гран-при России". На болиде бельгийца пришлось сменить двигатель "Хонды", из-за чего он потеряет 15 мест на старте гонки.

– У нас были проблемы в первой практике, – цитирует RTBF Вандорна. – Возникли сложности с двигателем, пришлось его заменить. Мы знали, что нас ждет наказание. Не думаю, что оно многое изменит, учитывая состояние машины. Будем стартовать последними и сделаем все возможное в гонке. Сезон тяжело складывается. Конечно, неприятно бороться в конце пелотона. Хочется надеяться на скорейшие улучшения.