Сириль Абитбуль: "В интересах "Рено" предоставить Сироткину место боевого пилота"

Руководитель "Рено" Сириль Абитбуль в рамках уик-энда "Гран-при России" рассказал о планах работы французского коллектива с Сергеем Сироткиным. Сегодня в первой тренировке 21-летний россиянин не смог проехать ни одного круга из-за неполадки в работе коробки передач, что сильно нарушило планы команды. По словам Абитбуля, "Рено" собирается задействовать Сироткина не только в рамках тестовой работы в этом году.

– Это огромное разочарование для всех. Сергей очень сконцентрирован на работе, и он серьезно готовился к этому дню, – приводит Autosport слова Абитбуля. – Так что мне очень жаль его, ведь после всей подготовки он проехал лишь один установочный круг. Также мне жаль команду, которая потеряла возможность продолжить работу с новинками. У новых машин такое узкое рабочее окно, что необходимы максимально верные настройки. А с учетом использования обновлений нам было особенно важно хорошо отработать пятницу. Но утро прошло не так, как нам хотелось бы.

Мы не понимаем, почему сломалась эта деталь в коробке передач, но я не хотел бы называть это неудачей – в "Формуле-1" нет места невезению, поэтому нам нужно серьезно разобраться в том, что случилось. К счастью, Сергей уже отработал много кругов на тестах в Бахрейне – гораздо больше, чем он мог бы проехать на пятничной тренировке. У нас есть программа для Сергея на весь сезон. Я уже могу сказать, что он вновь будет за рулем нашей машины на первой тренировке в Барселоне через две недели.

Что будет дальше – посмотрим. У нас есть много идей насчет того, как дальше развивать Сергея, чтобы в итоге он стал боевым пилотом "Формулы-1".

Для каждого пилота важно, чтобы у него была возможность выступать в гонках. Пусть в "Формуле-1" в этом году поучаствовать не получится, мы все равно должны подыскать для него какие-нибудь возможности для выступления. Я бы хотел, чтобы он участвовал в одноместной серии, чтобы ему не пришлось менять свое восприятие автомобиля.