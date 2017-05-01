Серхио Перес: "В 2017-м "Форс Индия" творит чудеса"

Пилот "Форс Индии" Серхио Перес после шестого места на "Гран-при России" высказал мнение, что результаты его команды в этом году превзошли все ожидания.

Перес и его напарник Эстебан Окон сумели финишировать в очках в каждой из первых четырех гонок сезона, благодаря чему команда занимает четвертое место (31 очко) и опережает "Уильямс" на 13 баллов. После четырех гонок в 2016-м у "Форс Индии" было 8 очков.

– Если оценивать наш чистый темп, то мы не должны были финишировать с таким результатом, – приводит Autosport слова Переса. – Нам снова повезло благодаря проблемам "Ред Булла" и "Уильямса". Команда проделала феноменальную работу, так что я доволен нашим выступлением, однако по чистому темпу мы все еще проигрываем достаточно много. Пока что мы творим настоящие чудеса, добывая каждый раз такие результаты. Мы сможем побороться с нашими соперниками на равных тогда, когда доработаем болид.

Добавим, что на "Гран-при Испании" "Форс Индия" привезет новое днище, которое должно улучшить прохождение автомобилем медленных и среднескоростных поворотов.