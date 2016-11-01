19:41 | ФОРМУЛА-1 — "Гран-при России"

Сергей Воробьев: "Уверен, что в ближайшие годы одна из гонок в Сочи будет ночной"

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Организатор "Гран-при России" Сергей Воробьев отметил в интервью "СЭ", что одна из ближайших гонок в Сочи будет проведена ночью. По его словам, нужно еще проработать этот вопрос.

 
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– Возможно ли до 2020 года проведение ночной гонки в Сочи?

– Да, возможно. В настоящий момент мы рассматриваем такие варианты, ведем работу с российскими компаниями – производителями освещения, которые готовы выполнить требования ФИА. Мы отказались от ночной гонки в 2017 году, так как это было бы сопряжено с привлечением иностранных партнеров за очень большие деньги. Мы пошли по другому пути – пусть деньги останутся в России, да и цена будет адекватной. Уверен, что в ближайшие годы одна из гонок в Сочи будет ночной.

– На этом настаивает Экклстоун или это инициатива российской стороны?

– Это совместная работа и совместная инициатива. Ночная гонка в России даст более высокие телерейтинги в Европе, так как временной слот будет очень удобным. Да и само зрелище – как по телевидению, так и вживую, будет незабываемым. Ведь Экклстоун же приезжал на открытие Паралимпийских игр в Сочи в марте 2014 года и, увидев вечерний Олимпийский парк, предложил проводить нашу гонку в ночное время.

– Российская гонка будет проходить именно ночью или, как в Абу-Даби, в сумерках?

– Это сложный вопрос, требующий детальной проработки. Напрямую повторить Абу-Даби, когда гонка начинается при дневном свете, а заканчивается при освещении, не получится – в Сочи солнце не так быстро садится. Еще нужно учитывать дату проведения гонки. Допустим, 30 апреля вечером для зрителей, особенно с детьми, будет не совсем комфортно находиться на трибунах из-за низкой температуры. (Алексей ШИШКИН)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Aleks125

Вот если бы была гонка в Москве, то Колобок был бы только за. Хоть ночью, хоть утром, хоть днем или вечером.

21:46

_Ratibor_

КолобокКолобков, ты читаешь хоть прежде, чем написать? Если да, то сильно разочаровываешь.

21:15

КолобокКолобков

Абсолютно искренний вопрос ко всем ура-патриотам. А нафига там ночная гонка???

20:54

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