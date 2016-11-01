Сергей Воробьев: "Квят в Москве проведет лекцию в одном из московских вузов"

Организатор "Гран-при России" Сергей Воробьев отметил, что роль Берни Экклстоуна в "Формуле-1" остается значимой, несмотря на продажу прав на "Королевские гонки". Также он подчеркнул, что для популяризации этого спорта в России будет привлекаться пилот "Торо Россо" Даниил Квят.
– Вы очень часто упоминаете Экклстоуна. Не почувствовали, что он постепенно отходит от дел в связи со сменой владельца?
– Даже наоборот! Такое ощущение, что сейчас он еще более активен. В прошлую пятницу я позвонил ему, чтобы поздравить с днем рождения, и он расспрашивал о таких деталях подготовки "Гран-при России", которые мы всегда обсуждаем с его юристами, сотрудниками. Он показал, что в курсе всех мелочей, и это здорово. Все вопросы о проведении гонки мы решаем только с ним. В чем я точно уверен – любое решение, которое он примет, будет только его, а не навязанным со стороны. Именно он создал этот спорт таким, каким мы его видим, и имеет право принимать любые решения.
– Планируют ли организаторы "Гран-при России" еще более активно привлекать Даниила Квята для популяризации гонок?
– Он уже является лицом российского этапа "Формулы-1". 17 ноября он в Москве вместе с представителями команды "Торо Россо" в одном из технических вузов проведет лекцию, в которой расскажет о технических секретах королевских гонок. В конце ноября – начале декабря мы проведем мероприятие с участием Даниила о старте продаж билетов на гонку 2017 года. (Алексей ШИШКИН)
Aleks125
Джерри. Без Тома._______Ты уже выяснил, что это за вуз, и завтра пойдёшь просить отгул на 17 ноября, дабы лично сказать Квяту, как сильно ты его любишь.))))) Я думаю он уже и в студенты записался, хотя вышку имеет по его словам.
21:34
Aleks125
Зашел почитать новость. Вижу два комментария. Отгоняю от себя все сомнения, но нет, главный фанат Квята отписался самым первым.
21:32
Джерри. Без Тома.
Колись, Колобок. Ты уже выяснил, что это за вуз, и завтра пойдёшь просить отгул на 17 ноября, дабы лично сказать Квяту, как сильно ты его любишь.
21:13
КолобокКолобков
Какую ещё лекцию он может провести? "Как слить Сайнцу" ? Или "Привысь скорость на пит-лейн" ??? Да он по-русски то говорит с трудом, а вы- ЛЕКЦИЯ...Как бедолаги то конспектировать будут? Вот на английском, или иврите- дело другое...
20:52