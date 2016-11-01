Сергей Воробьев: "Квят в Москве проведет лекцию в одном из московских вузов"

Организатор "Гран-при России" Сергей Воробьев отметил, что роль Берни Экклстоуна в "Формуле-1" остается значимой, несмотря на продажу прав на "Королевские гонки". Также он подчеркнул, что для популяризации этого спорта в России будет привлекаться пилот "Торо Россо" Даниил Квят.

– Вы очень часто упоминаете Экклстоуна. Не почувствовали, что он постепенно отходит от дел в связи со сменой владельца?

– Даже наоборот! Такое ощущение, что сейчас он еще более активен. В прошлую пятницу я позвонил ему, чтобы поздравить с днем рождения, и он расспрашивал о таких деталях подготовки "Гран-при России", которые мы всегда обсуждаем с его юристами, сотрудниками. Он показал, что в курсе всех мелочей, и это здорово. Все вопросы о проведении гонки мы решаем только с ним. В чем я точно уверен – любое решение, которое он примет, будет только его, а не навязанным со стороны. Именно он создал этот спорт таким, каким мы его видим, и имеет право принимать любые решения.

– Планируют ли организаторы "Гран-при России" еще более активно привлекать Даниила Квята для популяризации гонок?

– Он уже является лицом российского этапа "Формулы-1". 17 ноября он в Москве вместе с представителями команды "Торо Россо" в одном из технических вузов проведет лекцию, в которой расскажет о технических секретах королевских гонок. В конце ноября – начале декабря мы проведем мероприятие с участием Даниила о старте продаж билетов на гонку 2017 года. (Алексей ШИШКИН)