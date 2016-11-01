20:08 | ФОРМУЛА-1 — "Гран-при России"

Сергей Воробьев: "Квят в Москве проведет лекцию в одном из московских вузов"

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Организатор "Гран-при России" Сергей Воробьев отметил, что роль Берни Экклстоуна в "Формуле-1" остается значимой, несмотря на продажу прав на "Королевские гонки". Также он подчеркнул, что для популяризации этого спорта в России будет привлекаться пилот "Торо Россо" Даниил Квят.

 
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– Вы очень часто упоминаете Экклстоуна. Не почувствовали, что он постепенно отходит от дел в связи со сменой владельца?

– Даже наоборот! Такое ощущение, что сейчас он еще более активен. В прошлую пятницу я позвонил ему, чтобы поздравить с днем рождения, и он расспрашивал о таких деталях подготовки "Гран-при России", которые мы всегда обсуждаем с его юристами, сотрудниками. Он показал, что в курсе всех мелочей, и это здорово. Все вопросы о проведении гонки мы решаем только с ним. В чем я точно уверен – любое решение, которое он примет, будет только его, а не навязанным со стороны. Именно он создал этот спорт таким, каким мы его видим, и имеет право принимать любые решения.

– Планируют ли организаторы "Гран-при России" еще более активно привлекать Даниила Квята для популяризации гонок?

– Он уже является лицом российского этапа "Формулы-1". 17 ноября он в Москве вместе с представителями команды "Торо Россо" в одном из технических вузов проведет лекцию, в которой расскажет о технических секретах королевских гонок. В конце ноября – начале декабря мы проведем мероприятие с участием Даниила о старте продаж билетов на гонку 2017 года. (Алексей ШИШКИН)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Aleks125

Джерри. Без Тома._______Ты уже выяснил, что это за вуз, и завтра пойдёшь просить отгул на 17 ноября, дабы лично сказать Квяту, как сильно ты его любишь.))))) Я думаю он уже и в студенты записался, хотя вышку имеет по его словам.

21:34

Aleks125

Зашел почитать новость. Вижу два комментария. Отгоняю от себя все сомнения, но нет, главный фанат Квята отписался самым первым.

21:32

Джерри. Без Тома.

Колись, Колобок. Ты уже выяснил, что это за вуз, и завтра пойдёшь просить отгул на 17 ноября, дабы лично сказать Квяту, как сильно ты его любишь.

21:13

КолобокКолобков

Какую ещё лекцию он может провести? "Как слить Сайнцу" ? Или "Привысь скорость на пит-лейн" ??? Да он по-русски то говорит с трудом, а вы- ЛЕКЦИЯ...Как бедолаги то конспектировать будут? Вот на английском, или иврите- дело другое...

20:52

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