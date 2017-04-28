15:10 | ФОРМУЛА-1 — "Гран-при России"

Сергей Сироткин: "Сейчас нужно не ругаться, а доказать, что "Рено" может рассчитывать на меня в сложный момент"

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Резервный пилот "Рено" Сергей Сироткин выразил разочарование в связи с тем, что не смог завершить первую сессию свободных заездов "Гран-при России", передает из Сочи спецкор "СЭ" Мария МАРКОВА. Россиянин не показал времени быстрого круга, его машина остановилась во втором повороте из-за механических проблем.

– Случился небольшой скачок гидравлики, что привело к разрушению коробки, – сказал Сироткин. – Конечно, расстроен, что так получилось. Но, как часто бывает, у медали есть обратная сторона: я могу доказать команде, что она может рассчитывать на меня в сложный момент. Сейчас важно не ругаться, а помочь сделать так, чтобы в будущем это не повторилось. (Мария МАРКОВА)

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