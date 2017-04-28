Сергей Сироткин: "Российский пилот, выступающий за российскую команду на российской трассе, – это мечта"

Резервный гонщик "Рено" Сергей Сироткин считает, что появление в России этапа "Формулы-1" помогло развитию автоспорта в стране. Российский этап в Сочи появился в "Королевских гонках" в 2014 году.

– Свой Гран-при, свои гонщики в "Формуле" – это дало огромный толчок развитию автоспорта в России, – цитирует ТАСС Сироткина. – Это нас, пилотов, не может не радовать. Мне грех жаловаться на то, как развивается моя карьера. Шаг за шагом мы движемся к конечной цели нашего проекта – попаданию в "Формулу-1" в качестве боевого пилота. В этом году мы сделали еще один шаг.

Российская команда в "Формуле-1" – это было бы здорово. Безусловно, российский пилот, выступающий за российскую команду на российской трассе, – это то, о чем все мы мечтаем. Надеюсь, однажды придет такой день, когда это будет возможно.