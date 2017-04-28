Сергей Сироткин: "Российский пилот, выступающий за российскую команду на российской трассе, – это мечта"

Резервный гонщик "Рено" Сергей Сироткин считает, что появление в России этапа "Формулы-1" помогло развитию автоспорта в стране. Российский этап в Сочи появился в "Королевских гонках" в 2014 году.
– Свой Гран-при, свои гонщики в "Формуле" – это дало огромный толчок развитию автоспорта в России, – цитирует ТАСС Сироткина. – Это нас, пилотов, не может не радовать. Мне грех жаловаться на то, как развивается моя карьера. Шаг за шагом мы движемся к конечной цели нашего проекта – попаданию в "Формулу-1" в качестве боевого пилота. В этом году мы сделали еще один шаг.
Российская команда в "Формуле-1" – это было бы здорово. Безусловно, российский пилот, выступающий за российскую команду на российской трассе, – это то, о чем все мы мечтаем. Надеюсь, однажды придет такой день, когда это будет возможно.
abs68
У нас даже лады уже французы проектируют, по сути это уже не российская марка, потом была как-то Маруся, вроде как российская, но и она базировалась в Англии и к России имело отношение только названием, мы по-прежнему качаем нефть и газ, этим и живем, во времена СССР приоритет был поставлен на разработку вооружения, особенно разного рода ракет и космическую отрасль, а компьютеры и автомобильную промышленность задвинули в самый конец и никаких наработок по автомобилям не было и быть не могло, так как после развала Российской империи было явно не до них, просто клонировали уже имеющиеся, а в автоспорте надо быть новатором, чтобы быть конкурентноспособным, а для этого нужна база, которой у нас нет. Все накладывается слоями, и чтобы получить настоящую Российскую команду нужно начать выстраивать систему поступенчато и начинать это строительство внутри страны, а все российские деньги оседают в Лондоне и в других местах Европы и США, и ничего в автоспорте и вообще нигде в стране не изменится, это только по телевизору президент и премьер-министр говорят что мы вышли на новый уровень и я не сомневаюсь, что они уже давно на какой-то космической орбите, оторваны от реальности происходящего в стране.
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