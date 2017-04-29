Себастьян Феттель: "Два "Феррари" впереди - это здорово!"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель после победы в квалификации "Гран-при России" отметил, что рад видеть два болида итальянской конюшни во главе стартовой решетки. По словам немецкого гонщика, между вторым и третьим сегментами ему пришлось сделать паузу, чтобы определить свои ошибки.

- У меня было прекрасное начало квалификации, - заявил Феттель. - Вообще дела с утра шли замечательно. Затем я немного потерял ритм. Но в промежутке между вторым и третьим сегментами остановился, посмотрел куда-то внутрь себя и сделал выводы. Очевидно, они оказались правильными. В завершении я понимал, что иду быстрее Кими и тут же начал выяснять по радио, как идут дела. Они подтвердили, что все отлично. Я рад быть снова на поуле и хочу поблагодарить свою команду. Это большое достижение - быть вдвоем на передней линии. Это здорово! (Мария МАРКОВА)