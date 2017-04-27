Пэдди Лоу: "Покрытие в Сочи, наверное, самое гладкое среди всех трасс"

Технический директор "Уильямса" Пэдди Лоу высказал мнение, что "Гран-при России" на "Сочи Автодроме" хорошими темпами набирает популярность среди россиян. По словам Лоу, у его команды могут возникнуть проблемы с прогревом резины в квалификации.

– Болельщицкая база "Формулы-1" в России – на относительно новой территории для спорта – продолжает расти, – приводит Autosport слова Лоу. – Мы с нетерпением ждем момента, когда сможем подарить фанатам шоу по ходу гоночного уик-энда. Если говорить о "Сочи Автодроме", то покрытие здесь, наверное, самое гладкое среди всех трасс в календаре.

У нас могут возникнуть проблемы с прогревом резины в квалификации. Уровень износа шин тут крайне низкий: мы помним, что в 2014-м Нико Росберг заехал на пит-стоп на первом же круге и сумел проехать всю дистанцию гонки на одном комплекте резины.

Длинная прямая позволяет машинам хорошо ускоряться и создает интересные возможности для обгонов при помощи слипстрима после старта гонки.