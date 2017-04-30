Палмер и Грожан столкнулись на старте "Гран-при России"

На первом круге гонки "Гран-при России" случилось столкновение между "Рено" Джолиона Палмера и "Хаасом" Ромена Грожана. Инцидент произошел на самом старте: машины столкнулись, и "Хаас" отскочил в стену. Дирекция гонки приняла решение выпустить машину безопасности, чтобы эвакуировать разбитые болиды.

По радио в разговоре со своими инженерами оба пилота обвинили друг друга в столкновении. Инцидент будет расследован стюардами. Напомним, что ранее Палмер развивал свой болид в квалификации "Гран-при России".

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