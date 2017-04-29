Нико Хюлькенберг: "Рено" нечего бояться в Сочи"

Пилот "Рено" Нико Хюлькенберг доволен тем, как удалось поработать в пятничных свободных заездах "Гран-при России". Немец показал восьмое время во второй практике, тогда как сменявший его в первых заездах Сергей Сироткин не смог проявить себя из-за проблем с машиной.

– Я был хорошо готов ко второй практике, и мы показали хороший темп, – цитирует F1i Хюлькенберга. – Думаю, нам нечего бояться в Сочи. Мы проехали много кругов, накопили достаточно информации, чтобы улучшить результаты. Машина вела себя хорошо, позволяла атаковать без проблем. Мы добились значительного прогресса в понимании болида.