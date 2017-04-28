На машине Сироткина возникли проблемы с двигателем

Резервный пилот "Рено" Сергей Сироткин не смог полноценно провести первые свободные заезды в рамках "Гран-при России". Россиянин не показал времени быстрого круга, его машина остановилась во втором повороте из-за проблем с двигателем. Инженер по радио проинструктировал Сироткина о том, как попытаться перезапустить мотор, но попытки оказались неудачными. Любопытно, что свой разговор с Сергеем инженер начал со слов "О'кей, Нико…". Оговорка вызвана тем, что Сироткин выступает на болиде Нико Хюлькенберга.

Болид "Рено" был возвращен в боксы, над ним работают механики. А Сироткина публика на трассе встретила аплодисментами, когда он покинул кокпит.