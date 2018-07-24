На "Гран-при России" выступит группа "Би-2"

Объявлен первый участник концертной программы "Гран-при России". Как сообщает пресс-служба "Сочи Автодром", перед российским этапом "Формулы-1" выступит группа "Би-2". Ее концерт планируется на Центральной площади Олимпийского парка Сочи 29 сентября.​

В дни Гран-при России также запланированы концерты других артистов, имена которых будут объявлены позднее.

В культурно-развлекательную программу этапа "Формулы-1" в Сочи войдут авиашоу, авто- и мотовыставки, шоу мотокаскадеров и стантрайдеров, соревнования по экстремальным видам спорта и другие развлечения.

"Гран-при России" пройдет с 27 по 30 сентября.