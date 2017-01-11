19:47 | ФОРМУЛА-1 — "Гран-при России"

На "Гран-при России" "Пирелли" привезет ultrasoft, supersoft и soft

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Компания "Пирелли" опубликовала составы, которые пилоты "Формулы-1" смогут использовать на этапах в Бахрейне (16 апреля) и в России (30 апреля).

На третьем этапа сезона-2017 гонщикам будут доступны supersoft, soft и medium. По ходу гонки обязательно должен быть использован либо soft, либо medium, а supersoft получат те, кто пройдет в третий сегмент квалификации.

В Сочи пилотам впервые будет доступен ultrasoft, а также supersoft и soft. Ультрамягкий комплект получат вышедшие в третий сегмент квалификации, а в самой гонке нужно будет обязательно использовать supersoft или soft.

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Материалы REN-TV

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