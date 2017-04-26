Марио Изола: "В Сочи ждем от большинства команд одного пит-стопа"

Гоночный директор "Пирелли" Марио Изола считает, что в Сочи команды предпочтут использовать в гонке стратегию одного пит-стопа. Он отметил также, что впервые в сезоне им будет предложен комплект шин "ультрасофт".

– "Гран-при России" пройдет после серии тестов в Бахрейне, поэтому будет интересно посмотреть, какие уроки команды извлекли из испытаний и первых трех гонок, – цитирует F1i Изолу. – Трасса в Сочи не абразивна, поэтому мы должны увидеть гонку с одним пит-стопом от большинства команд. Впервые предложим "ультрасофт", проанализируем работу этого типа резины с новым поколением машин.