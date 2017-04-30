Макс Ферстаппен: "Все работало не так, как я рассчитывал"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен выразил недовольство квалификацией на "Гран-при России". Голландец показал лишь седьмой результат.

– Баланс моей машины был очень плохим во время третьего сегмента квалификации, – цитирует F1i Ферстаппена. – Я уже указывал команде после второго сегмента, что теряю сцепление при торможении перед 13-м поворотом. Там терялась задняя часть машины, шины перегревались. Мы использовали новый комплект в третьем сегменте, но поведение машины ухудшилось. Все работало не так, как я рассчитывал.