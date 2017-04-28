Макс Ферстаппен: "Трасса в Сочи не лучшим образом подходит "Ред Буллу"

Гонщик "Ред Булла" Макс Ферстаппен рассказал о технической проблеме, из-за которой ему пришлось досрочно завершить вторую пятничную тренировку "Гран-при России", информирует Autosport. По словам 19-летнего пилота, "Ред Булл" теряет время по ходу всего круга на "Сочи Автодроме".

– Жаль, что не удалось проехать длинную серию кругов. Это скажется на выступлении в гонке, но по крайней мере у Даниэля все было в порядке. Так что я смогу посмотреть его телеметрию, – цитирует SpeedWeek Ферстаппена. – Мне пришлось остановиться на трассе из-за падения давления в топливной системе. Посмотрим, где мы находимся по отношению к соперникам, но если оценивать реалистично, то мы в районе пятого-шестого места. О чем-то большем, вероятно, можно будет говорить только в Испании. С тормозами все в порядке, но я говорил так же в Бахрейне, и закончилось все тогда техническими проблемами.

"Сочи Автодром" не лучшим образом подходит нашей машине. Здесь слишком много прямых. Мы уступаем конкурентам в мощности и в результате теряем время. К тому же на последнем секторе нам не хватает прижимной силы. Мы теряем время по ходу всего круга.