Льюис Хэмилтон: "Я еще не потерял шансы на победу"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон после завершения квалификации "Гран-при России" отметил, что был недостаточно быстрым сегодня. Британец занял четвертое место вслед за своим партнером по команде Валттери Боттасом. С первого ряда в завтрашней гонке стартуют Себастьян Феттель и Кими Райкконен из "Феррари".

- Все решится завтра, и я еще не потярел шансы, - приводит Sky Sports слова Хэмилтона. - В квалификации я был недостаточно быстрым. На заключительном секторе я проиграл полсекунды. Есть над чем задуматься. Пилоты "Феррари" стали первыми. Обычно они быстрее и в гонке. Будет интересно узнать, где окажемся мы завтра.