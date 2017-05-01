Льюис Хэмилтон: "Не могу объяснить, что случилось в Сочи"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон не понял, почему на протяжении всего уик-энда "Гран-при России" он существенно проигрывал в темпе главным конкурентам. В квалификации Хэмилтон занял четвертое место, на этой же позиции он и финишировал в гонке. После четырех этапов сезона-2017 Хэмилтон занимает второе место в общем зачете, уступая лидеру чемпионской гонки Себастьяну Феттелю из "Феррари" 13 очков.

– Я не могу объяснить нехватку скорости. Но на неделе я постараюсь понять, что произошло, – цитирует Autosport Хэмилтона. – У меня есть некоторые идеи по этому поводу, но нужно провести полный анализ, чтобы понять причину. Если говорить о гонке, то я вынужден был сбавлять скорость с пятого круга и довольствоваться четвертой позицией.

Я изменил множество настроек силовой установки и должен был отключить питание одного из цилиндров из-за высоких температур. Возможно, я бы сумел поддерживать темп лидеров, но не смог бы делать это на протяжении всей гонки… не с теми настройками, которые у меня были. Из-за проблем с перегревом машины я терял порядка 0,7 или даже одной секунды с круга.

Второе место в личном зачете? Сейчас я не хочу об этом говорить. Это не важно. В данный момент нам нужно понять, куда исчезла скорость, и что случилось с настройками. До конца сезона еще много гонок, а я все еще иду вторым в турнирной таблице. Это не конец света. Тем не менее, я должен вернуть себе ту скорость, которая была на старте 2017 года.