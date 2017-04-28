Льюис Хэмилтон: "Феррари" очень быстра"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон после пятничных свободных заездов "Гран-при России" отметил, что у команды есть проблемы с работой шин. По итогам дня трехкратный чемпион мира показал лишь четвертое время, уступив 0,7 секунды лидеру Себастьяну Феттелю из "Феррари".

- Очень трудный день для нас, – приводит Autosport слова Хэмилтона. – Нам удалось выполнить все, что было запланировано. Но что касается баланса, то на длинной серии кругов "Феррари" кажется очень, очень быстра. Поэтому нам нужно подумать, как можно улучшить наш темп. Тем не менее, уик-энд только начался. Есть некоторые проблемы в работе шин, поэтому легко выйти за пределы температурного окна. Но когда они работают, все в порядке.