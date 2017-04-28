Кристиан Хорнер: "Ред Булл" сохраняет Квята в своей системе, потому что верит в его возможности"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер заявил, что пилот "Торо Россо" Даниил Квят остается в системе команды, потому что руководство гоночной программы верит в его возможности. Квят дебютировал в "Формуле-1" в 2014 году в составе "Торо Россо". На следующий сезон он был переведен в "Ред Булл", однако после неудачного выступления на "Гран-при России" 2016 года россиянин был отправлен обратно в "Торо Россо", которая является младшей командой "Ред Булла".

– Квят прогрессирует, его уверенность растет, – цитирует ТАСС Хорнера. – В этом сезоне Даниил проводит хорошие гонки. Получит ли он второй шанс в "Ред Булл"? Единственная причина, по которой мы сохраняем его в программе, – потому что верим в его возможности. Иначе не было бы причины держать его. Команда "Ред Булл" определилась с пилотами на этот и следующий сезоны, но потом – все возможно, и шанс у Квята может появиться.

Предстоящее "Гран-при России"? Мне нравится Сочи, нравится трасса, а паддок я считаю одним из лучших во всей "Формуле-1".