16:18 | ФОРМУЛА-1 — "Гран-при России"

Хельмут Марко: "Не вижу причин, по которым Квят может покинуть "Торо Россо"

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Советник "Ред Булла" Хельмут Марко заявил, что руководство примет решение о будущем российского пилота Даниила Квята в начале лета. Однако Марко отметил, что не видит причин, по которым Квят должен покинуть команду.

– Решение о том, останется ли он в "Торо Россо", мы примем в начале лета, – цитирует ТАСС Марко. – Но он хорошо выступает и делает все от себя зависящее. Я не вижу причин, по которым он может покинуть команду. Домашний "Гран-при" оказывает дополнительное давление на пилотов, и в прошлом году Квят с ним не справился. И сейчас мы видим, что его замена пошла на пользу и команде, и ему. Он снова обрел уверенность.

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http://tass.ru/sport/4220602

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