Гюнтер Штайнер: "Поездка "Хааса" на "Гран-при России" стала напрасной тратой времени"

Руководитель "Хааса" Гюнтер Штайнер выразил разочарование "Гран-при России". Кевин Магнуссен, получивший в гонке пятисекундный штраф, финишировал 13-м, а Ромен Грожан сошел с дистанции, столкнувшись с Джолионом Палмером на старте.

– Наша поездка в Россию стала напрасной тратой времени, – цитирует F1i Штайнера. – Штраф Магнуссена лишил нас шансов попасть в очки. До штрафа Кевин мог бы зацепиться за десятку. Так что уик-энд в Сочи вышел ужасным. Ничего не работало так, как мы планировали. Проблемы шли одна за другой. Но нужно двигаться вперед – ничего не поделать.