14:34 | ФОРМУЛА-1 — "Гран-при России"

Грэм Уотсон: "От Квята в Сочи требуется успешно пройти квалификацию и выступить в гонке"

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Менеджер "Торо Россо" Грэм Уотсон в преддверии старта квалификации "Гран-при России" отметил, что от пилота команды Даниила Квята на каждой трассе требуется максимально возможный результат. Уотсон подчеркнул, что россиянин не делит трассы на свои и чужие.

– Он профессионал и относится ко всем гонкам одинаково, – цитирует RT Уотсона. – Просто сейчас другая трасса, другой план на свободные заезды. От Даниила требуется успешно пройти квалификацию и выступить в гонке – и так на каждом "Гран-при". Мы не делим гонки на домашние и чужие, относимся ко всем одинаково профессионально, следуем своей программе.

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Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/384163-kvyat-plany-gran-pri-rossii

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