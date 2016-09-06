18:31 | ФОРМУЛА-1 — "Гран-при России"

"Гран-при России" в следующем году намечен на 30 апреля

0
0
0

В дни проведения гоночного уик-энда в Монце команды получили от организаторов "Формулы-1" предварительную версию календаря на сезон-2017. Как сообщает Speed Week, "Гран-при России" запланирован на 30 апреля и станет четвертым по счету в календаре. Как и в 2016 году, в следующем сезоне значится 21 этап.

Летний перерыв, как и в 2016 году, запланирован на август, между этапами в Хоккенхайме и Спа. Завершится сезон 26 ноября в Абу-Даби.

Пока представленная версия носит предварительный характер. Представленный календарь будет утвержден на заседании Всемирного совета ФИА, которое пройдет 28 сентября, а финальная ратификация, как обычно, состоится в декабре.

0
0
0


Материалы REN-TV

В заражении Черного моря кишечной палочкой нашли чиновничий след...

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Что обсудили Путин и Меркель на саммите G20...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ