Пилот "Феррари" Себастьян Феттель выиграл вторую практику на "Гран-при России". Второе время показал его партнер по команде Кими Райкконен. Замкнул тройку лидеров пилот "Мерседеса" Валттери Боттас.

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят стал 17-м.

Сочи

"Гран-при России"

2-я практика

1. Феттель ("Феррари") – 1.34,120 (36 кругов)

2. Райкконен ("Феррари") – отставание 0,263 (36)

3. Боттас ("Мерседес") – 0,670 (36)

4. Хэмилтон ("Мерседес") – 0,709 (34)

5. Ферстаппен ("Ред Булл") – 1,420 (15)

6. Риккьярдо ("Ред Булл") – 1,790 (26)...

17. КВЯТ ("Торо Россо") – 3,180 (35)