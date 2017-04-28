Пилот "Феррари" Себастьян Феттель выиграл вторую практику на "Гран-при России". Второе время показал его партнер по команде Кими Райкконен. Замкнул тройку лидеров пилот "Мерседеса" Валттери Боттас.
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят стал 17-м.
Сочи
"Гран-при России"
2-я практика
1. Феттель ("Феррари") – 1.34,120 (36 кругов)
2. Райкконен ("Феррари") – отставание 0,263 (36)
3. Боттас ("Мерседес") – 0,670 (36)
4. Хэмилтон ("Мерседес") – 0,709 (34)
5. Ферстаппен ("Ред Булл") – 1,420 (15)
6. Риккьярдо ("Ред Булл") – 1,790 (26)...
17. КВЯТ ("Торо Россо") – 3,180 (35)