Феттель выиграл квалификацию "Гран-при России", Квят - 13-й

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель выиграл квалификацию "Гран-при России". Следом будет стартовать в гонке его партнер по команде Кими Райкконен. Таким образом, впервые с 2008 года "Феррари" в полном составе будет стартовать с первого ряда. Второй ряд стартовой решетки займут "Мерседесы" Валттери Боттаса и Льюиса Хэмилтона.
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят показал 13-й результат, но будет стартовать 12-м из-за штрафа Карлоса Сайнса за аварию с Лэнсом Строллом в гонке "Гран-при Бахрейна".
Чемпионат мира
4-й этап
"Гран-при России"
Квалификация
1. Феттель (Германия, "Феррари") – 1.33,194
2. Райкконен (Финляндия, "Феррари") – отставание 0,059
3. Боттас (Финляндия, "Мерседес") – 0,095
4. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") – 0,573
5. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл") – 1,711
6. Масса (Бразилия, "Уильямс") – 1,916
7. Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл") – 1,967
8. Хюлькенберг (Германия, "Рено") – 2,091
9. Перес (Мексика, "Форс Индия") – 2,143
10. Окон (Франция, "Форс Индия") – 2,236
11. Сайнс (Испания, "Торо Россо")*
12. Стролл (Канада, "Уильямс")
13. КВЯТ (Россия, "Торо Россо")
14. Магнуссен (Дания, "Хаас")
15. Алонсо (Испания, "Макларен")
16. Палмер (Великобритания, "Рено")
17. Вандорн (Бельгия, "Макларен")*
18. Верляйн (Германия, "Заубер")
19. Эрикссон (Швеция, "Заубер")
20. Грожан (Франция, "Хаас")
* - Карлос Сайнс будет наказан штрафом в три позиции, Стоффель Вандорн будет оштрафован на 15 позиций за замену двигателя.
Джерри. Без Тома.
Если брать колобковскую систему, то Квят - Сайнц 4:3, а Кенга - Макс - 5:2.
17:06
КолобокКолобков
Да блин,запутался я в счете...Попов то гооврит, что сегодня Сайнц выиграл у изи...Попов почему-то не учитывает штраф...Ну а Макс уступил кенгуренку,не совсем понятно почему...Завтра в гонке будет интересно...
17:01
КолобокКолобков
Ну все мои посты трут сегодня...Всё равно тефтелька-редиска ( это слово норм? ), потому, что я хотел поула Кими. Больше видимо писать ничего нельзя,опять удалят. А существам с непонятными никами,которых я тут никогда не видел я и отвечать не собирался. Единственное отвечу hardcore f1 fan, этого знаю. Тефтелька талант??? макс горазд талантливее.Тефтелька пока -лишь чемпион на самовозках...
16:59
Долго наблюдал за идиотами на эт
Лобок, выходи, счёт объявляй!
16:57
staerswimmer23
Что-то балабок счёт перестал вести
16:48
samsam
КолобокКолобков А ты похоже весьма убогий неудачник. Ну потому, что у таких людей успех других вызывает приступ злобы. Сам не можешь, так давай других оскорблять. Реальность опровергает твои рассуждения. Так давай Феттеля обзовем вместо того чтобы признать, что сам лох. Это явление в психологии и психиатрии весьма известное. А среди людей весьма распространенное. Основа этого - неудовлетворенные амбиции, сознание своей убогости и как следствие перенос своих проблем на других. Ну чтобы не признавать для себя своей никчемности.
16:41
Serg Ibaka
Кими похоже критика впрок пошла.Немного нехватило чтобы вопли четырёхдырого не слушать.
16:41
Radej
Даже несмотря на плохую форму ТР в России от квалификации чудесные впечатления, старт завтра должен быть шикарным по накалу и первая 4-ка особенно. Один из последних шансов для Кими показать, что он еще чего-то да стоит если удержит 2 место, пропустит мерины значит увы и ах его время ушло. Собственно если не будет вылетов и тех проблем кроме позиции Кими вопросы возникают в первой десятке только по Максу, он должен обойти Массу и возможно Риккардо, ну и Форс индии по идее съедят Халка, ну по крайней мере Перес.
16:34
dima252
Приходится признать, что ред буллы не тянут. Если перед началом сезона ред булл назывался в числе трех претендентов на титул, то теперь видно, что таких команд всего две мерсы и феррари.
16:30
tigana.1982
Между 1-м и 5-м местами почти две секунды! Разные лиги, блин!
16:20
Женек10
реально, хотелось поул Кими
16:13
hardcore f1 fan
тефтелька подонок!))))) а ещё недопелот и мыльный пузырь))) На равноценной машине Сэб душит всех ка щеглов. КК ты либо не шаришь либо тебе после столких заяв стыдно признать что Феттель талант.
16:12