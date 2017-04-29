Феттель выиграл квалификацию "Гран-при России", Квят - 13-й

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель выиграл квалификацию "Гран-при России". Следом будет стартовать в гонке его партнер по команде Кими Райкконен. Таким образом, впервые с 2008 года "Феррари" в полном составе будет стартовать с первого ряда. Второй ряд стартовой решетки займут "Мерседесы" Валттери Боттаса и Льюиса Хэмилтона.

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят показал 13-й результат, но будет стартовать 12-м из-за штрафа Карлоса Сайнса за аварию с Лэнсом Строллом в гонке "Гран-при Бахрейна".

Чемпионат мира

4-й этап

"Гран-при России"

Квалификация

1. Феттель (Германия, "Феррари") – 1.33,194

2. Райкконен (Финляндия, "Феррари") – отставание 0,059

3. Боттас (Финляндия, "Мерседес") – 0,095

4. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") – 0,573

5. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл") – 1,711

6. Масса (Бразилия, "Уильямс") – 1,916

7. Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл") – 1,967

8. Хюлькенберг (Германия, "Рено") – 2,091

9. Перес (Мексика, "Форс Индия") – 2,143

10. Окон (Франция, "Форс Индия") – 2,236

11. Сайнс (Испания, "Торо Россо")*

12. Стролл (Канада, "Уильямс")

13. КВЯТ (Россия, "Торо Россо")

14. Магнуссен (Дания, "Хаас")

15. Алонсо (Испания, "Макларен")

16. Палмер (Великобритания, "Рено")

17. Вандорн (Бельгия, "Макларен")*

18. Верляйн (Германия, "Заубер")

19. Эрикссон (Швеция, "Заубер")

20. Грожан (Франция, "Хаас")

* - Карлос Сайнс будет наказан штрафом в три позиции, Стоффель Вандорн будет оштрафован на 15 позиций за замену двигателя.