Феттель показал лучшее время в третьей практике "Гран-при России", Квят - 13-й

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель показал лучшее время в третьей практике "Гран-при России". Немец опередил на 0,337 секунды своего партнера по команде Кими Райкконена. Вслед за двумя "Феррари" расположились Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон на "Мерседесах".

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят, которого развернуло в начале свободных заездов, показал 13-е время, проиграв лидеру 2,845 секунды. При этом его партнер по команде Карлос Сайнс был девятым.

Квалификация "Гран-при России" стартует в 15.00 по московскому времени.