"Феррари" и "Рено" нарушили "комендантский час" после пятничной практики "Гран-при России"

Любопытным исключением в регламенте "Формулы-1" на "Гран-при Сочи" воспользовались "Феррари" и "Рено". Как сообщает F1i, эти команды нарушили так называемое правило "комендантского часа", которое было введено в 2012 году. Его суть в том, что в ночь с пятницы на субботу устанавливается отрезок в восемь часов, во время которого инженеры и механики не могут работать на автодроме. Так должен гарантироваться их полноценный отдых перед уик-эндом. Однако дважды за сезон каждая команда может нарушить это правило.

По данным источника, "Феррари" и "Рено" использовали это исключение. Ночью их механики и инженеры работали над машинами Кими Райкконена и Джолиона Палмера соответственно.