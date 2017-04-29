Фернандо Алонсо: "Очень сочувствую Вандорну"

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо сочувствует своему партнеру по команде Стоффелю Вандорну, который испытывает проблемы с двигателем с начала сезона. К "Гран-при России" на машине бельгийца сменили уже пятый раз детали силовой установки, что привело к штрафу в 15 мест на стартовой решетке.

– Удивительно, что он получает штраф, когда еще не прошло и четырех "Гран-при", – цитирует F1i Алонсо. – Очень ему сочувствую, потому что это отличный пилот, большой талант, а карьера в "Формуле-1" начинается с больших проблем. Надеюсь, неудачи перестанут его преследовать.