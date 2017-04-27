Фелипе Масса: "Не назову трассу в Сочи любимой, но тут хорошо"

Пилот "Уильямс" Фелипе Масса рассказал, что предпочитает японский и бельгийский этапы "Гран-при" и отметил, что решающую роль в Сочи может сыграть выбор покрышек, передает из Сочи спецкор "СЭ" Мария МАРКОВА.

– Если посмотреть на результаты этого сезона: "Торо Россо", "Хаас", "Форс Индия”, "Рено" и "Уильямс" могут бороться за высокие места, - отметил Масса. - Такая конкуренция добавляет зрелищности. У меня были две хорошие гонки, к сожалению, немного не повезло в Китае. У Лэнса дела идут хуже, но, я уверен, он скоро адаптируется и начнет показывать достойные результаты. Надо подождать немного: доработать машину, привыкнуть к покрышкам. И все наладится.

– В Лэнса Стролла тоже верите?

– Конечно! Он не должен читать прессу и обращать на всю эту критику внимание. Он только начинает, возможно, после первой гонке, где у него были проблемы с тормозами, он немного запереживал. Но неудачах в Китае и Бахрейне его вины нет.

– Трасса в Сочи к вам благосклонна?

– Мы показывали здесь неплохие результаты в последние два года. Но сейчас другая машина, другие правила. Надеюсь, что динамика будет положительной и мы сможем достойно отработать гонку. Многое будет зависеть от первого круга. Нужно понять, как здесь будет работать резина. Это может стать здесь ключевым фактором.

– Что еще можете сказать о трассе?

– Когда ты смотришь на трассу некоторые повороты кажутся медленнее, чем они есть на самого деле. Например, есть несколько поворотов под 90 градусов, но на самом деле они гораздо быстрее. В целом трасса непростая, но приятная. Относится ли она к числу моих любимых? Я предпочитаю Японию или Спа.

– Сейчас ходит много споров вокруг системы защиты головы. Вы на чьей стороне – Shield или Halo?

Для меня самое главное – безопасность. Именно она должна быть во главе угла, именно над её повышением должны все работать. Shield выглядит лучше с эстетической точки зрения – он очень красивый, но уступает в безопасности.