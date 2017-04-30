19:57 | ФОРМУЛА-1 — "Гран-при России"

Фелипе Масса: "Феттель был мною недоволен? Он постоянно чем-то недоволен"

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Пилот "Уильямс" Фелипе Масса отметил, что не стал акцентировать свое внимание на претензиях гонщика "Феррари" Себастьяна Феттеля. На последнем круге "Гран-при России" Масса, по мнению Феттеля, помешал ему догнать пилота "Мерседеса" Валттери Боттаса.

– Себастьян был мною недоволен? Честно говоря, он во время очень большого количества гонок был недоволен, – сказал для NBC Масса. – Причин у него всегда много, и они самые разные. В одном из эпизодов я полностью отдал ему правую сторону для обхода, но он просто не захотел проезжать. Что я мог сделать?! Но для него в целом это ничего бы не поменяло.

"СЭ" вел трансляцию "Гран-при России"

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Flamenco

Масса прав!Петух все время чем-то недоволен! НЫТИК

20:13