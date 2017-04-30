Эстебан Окон: "Впервые в карьере попал в третий сегмент квалификации"

Пилот "Форс Индии" Эстебан Окон остался доволен квалификацией "Гран-при России". Француз впервые прошел в третий сегмент квалификации, показав десятое время.

– Я могу быть очень доволен своим выступлением, – цитирует F1i Окона. – Это впервые в карьере. Команда проделала невероятную работу, улучшая машину по ходу тренировок. С начала квалификации я ощущал себя комфортно за рулем. Но во время последнего круга допустил небольшие ошибки. Это немного расстраивает, поскольку я мог быть выше. Теперь важно уверенно стартовать в гонке.