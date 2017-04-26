Эстебан Окон: "Цель - финишировать в очках на "Гран-при России"

Пилот "Форс Индии" Эстебан Окон настроен на финиш в первой десятке на "Гран-при России". Французу ранее удавалось достигать этой цели на трех предыдущих гонках.

– Я могу быть доволен началом сезона, – цитирует F1i Окона. – Но немного разочарован, потому что мог выступить и лучше. Если бы мне больше повезло, был шанс больше очков набрать в Китае и Бахрейне. Хочется большего! Трудно сказать, как мы будем смотреться в Сочи. Тесты в Бахрейне прошли хорошо, мы улучшили машину, но битва продолжается. Пока что в гонках мы сильнее, чем в квалификациях. Это и позволяет финишировать в очках. На это нацелены и в России.