Эрик Булье: "Мы ждали, что Вандорн получил штраф, но механики провели фантастическую работу"

Гоночный директор "Макларена" Эрик Булье разочарован тем, как прошла пятничная практика "Гран-при России" для его команды. На машине Стоффеля Вандорна сломался двигатель, а после его замены бельгиец получит штраф в 15 позиций на старте гонки.

– Мы понимали, что Вандорна ждет штраф, – цитирует Grand Prix Булье. – Но я благодарен механикам, которые провели фантастическую работу, быстро заменив детали. Это было впечатляюще. Если не считать этого инцидента, у нас получилась продуктивная пятница. Мы протестировали настройки. Некоторые новые компоненты работают так, как мы и ожидали. Гонка будет сложной, особенно для Стоффеля. Но мы работаем над повышением производительности.