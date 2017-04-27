Эрик Булье: "Если "Макларен" прекратит доработку шасси, все развалится"

Гоночный директор "Макларена" Эрик Булье заявил, что в условиях огромных проблем с мощностью и надежностью двигателя от "Хонды" команду постигнет полный провал, если она снизит обороты в области обновления шасси.

– Во-первых, обновление машины важно для нас, потому что гонки у "Макларена" в крови. Во-вторых, если мы сдадимся, то все развалится и наступит коллапс, – цитирует Autosport Булье. – Мы не можем допустить этого.

Мы несем ответственность за выступление команды, поэтому нужно делать все возможное, чтобы шасси было на уровне и постоянно дорабатывалось. Это также важно в свете того, что в ближайшие два-три года технический регламент будет оставаться стабильным. Мы – профессионалы. В гонках нельзя останавливаться, даже если один из компонентов твоей машины не работает.

"Хонда"? Они прекрасно понимают, что сейчас происходит. Опасения никуда не исчезли. Перед ними стоит вопрос: как исправить ситуацию и сделать мотор более мощным? Они перепробовали многое и продолжают упорно работать над решением проблемы. Они должны раскрыть потенциал двигателя.