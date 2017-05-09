Джанкарло Минарди: "Хэмилтон недооценивает Боттаса. Льюис легко теряет бдительность"

Бывший владелец команды "Формулы-1" Джанкарло Минарди признался, что остался под впечатлением от стартовавшего сезона, информирует Autosport. Благодаря новому регламенту автомобили стали быстрее и агрессивнее, однако многим не понравилось то, что количество обгонов существенно уменьшилось. На "Гран-при России" был и вовсе один обгон, из-за чего многие поклонники остались недовольны.
– Я анализирую этап по временам гонщиков, – сказал Минарди в интервью Autosprint. – Сразу бросилась в глаза плотность результатов. Там было три главных героя: Боттас, Феттель и Райкконен, ну и Ферстаппен прибавлял с каждым кругом. Это было красивое сражение.
Удивлен, насколько невзрачно выглядел Хэмилтон в Сочи. Во-первых, Хэмилтон недооценивает Боттаса. Льюис сильный гонщик, но он легко теряет бдительность.
Отмечу прогресс "Феррари" в этом сезоне. Несколько лет подряд я утверждал, что нам не нужно искать специалистов за границей, так что пускай теперь команда продолжает работать и верить, что скоро будет способна снова войти в свою победную эпоху, как во времена Шуми и Тодта.
Под конец гонки Кими стал ставить быстрые круги, но что он делал раньше? В Бахрейне он тоже жаловался на шины, а потом за два круга до окончания гонки проехал свой лучший круг. Кими остается для меня загадкой. Жаль, потому что "Феррари" может реально претендовать на Кубок конструкторов, если он взвинтит темп.
Дополнительная информация
http://autosport.com.ru/f1/42300-dzhankarlo-minardi-dovolen-tekushchim-sezonom-formuly-1
marksan
Насчёт Хэма! Да! Есть некоторая расслабуха, но я в него верю в него в этом сезоне! А иначе сход типа Росберга! Увы! Спорт у них на большом уровне!
20:22