Джанкарло Минарди: "Хэмилтон недооценивает Боттаса. Льюис легко теряет бдительность"

Бывший владелец команды "Формулы-1" Джанкарло Минарди признался, что остался под впечатлением от стартовавшего сезона, информирует Autosport. Благодаря новому регламенту автомобили стали быстрее и агрессивнее, однако многим не понравилось то, что количество обгонов существенно уменьшилось. На "Гран-при России" был и вовсе один обгон, из-за чего многие поклонники остались недовольны.

– Я анализирую этап по временам гонщиков, – сказал Минарди в интервью Autosprint. – Сразу бросилась в глаза плотность результатов. Там было три главных героя: Боттас, Феттель и Райкконен, ну и Ферстаппен прибавлял с каждым кругом. Это было красивое сражение.

Удивлен, насколько невзрачно выглядел Хэмилтон в Сочи. Во-первых, Хэмилтон недооценивает Боттаса. Льюис сильный гонщик, но он легко теряет бдительность.

Отмечу прогресс "Феррари" в этом сезоне. Несколько лет подряд я утверждал, что нам не нужно искать специалистов за границей, так что пускай теперь команда продолжает работать и верить, что скоро будет способна снова войти в свою победную эпоху, как во времена Шуми и Тодта.

Под конец гонки Кими стал ставить быстрые круги, но что он делал раньше? В Бахрейне он тоже жаловался на шины, а потом за два круга до окончания гонки проехал свой лучший круг. Кими остается для меня загадкой. Жаль, потому что "Феррари" может реально претендовать на Кубок конструкторов, если он взвинтит темп.