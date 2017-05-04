Даниил Мове: "В "Формуле-1" всегда было мало обгонов, такие заезды, как в Сочи, случались и раньше"

Мастер спорта международного класса, известный пилот Даниил Мове в интервью "СЭ" отметил, что малое количество обгонов в "Формуле-1" – еще не тенденция. По его словам, окончательные выводы можно будет сделать к середине сезона.

– В формульных гонках всегда было довольно мало обгонов, такие заезды, как в Сочи, случались и раньше, – подчеркнул Мове. – Когда у машин большая прижимная сила, следовать вплотную друг за другом довольно сложно. При этом у машин "Формулы-1" есть система DRS, которую они неплохо используют. К тому же жаловаться сейчас грех, даже гонка в Сочи была достаточно напряженная и увлекательная, с борьбой и интригой. Я бы подождал гонок пять-шесть, прежде чем делать выводы. Думаю, дальше будет интереснее, а если такая ситуация продолжится, то можно руководству "Ф-1" задуматься и начать готовить какие-либо поправки к регламенту. На это пока есть время. В процесс сейчас плотно вовлечен Росс Браун, поэтому можно ожидать, что решения будут приняты очень разумные.

– Насколько вообще уместно сравнивать австралийский и российский этапы?

– Мельбурн и Сочи – городские трассы. В Австралии всегда обгонов было, мягко говоря, мало, и в Сочи не так много борьбы. Есть и другие подобные этапы – Барселона, Монако, где тяжело с обгонами, при любой прижимной силе. (Антон БАБОШИН)