Даниил Квят: "В Сочи хорошая погода, будет интересная гонка"

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят накануне "Гран-при России" рассказал о своих ожиданиях от гонки в Сочи. Гонщик не жалуется на повышенное внимание ко своей персоне, передает спецкор "СЭ" Мария МАРКОВА.

– Успели насладиться своим днем рождения?

– Да, конечно. Я понимал, что накануне домашней гонки ко мне будет приковано чуть больше внимания, чем к другим пилотам. Так всегда и происходит. Кроме того, до приезда в Сочи я несколько дней провел в Москве. Они тоже были насыщенными. Тем не менее я всем доволен: меня окружали приятные люди, я отлично провел время и поиграл в керлинг.



– "Гран-при России" пройдет в четвертый раз. Ощущаете прогресс в организации, в любви зрителей и болельщиков?

– Собственно, даже в первый год были заполнены трибуны. И так происходит каждый раз. Сейчас хорошая погода, думаю, будет интересная гонка. Людям должно понравиться.



– Начало сезона выдалось не слишком удачным: в Австралии вы набрали очки, но в Китае и Бахрейне удача отвернулась от вас.

– В Австралии было важно в принципе закончить гонку. У нас была скорость, чтобы показывать результаты, и это давало надежду. Да, в Китае и Бахрейне получилось далеко не все. Каждая квалификация очень важна и очень интересна для нас. Она дает много информации – важно прорабатывать каждую деталь. Во всех гонках результаты очень плотные – идет борьба за третий сегмент, а разница между 7-м 8-м и 9-м местом очень невелика.



– Если в воскресенье Макс Ферстаппен торпедирует кого-то, доктор Марко произведет обратную замену?



– Это вопрос скорее к доктору Марко. У меня нет даже догадок по этому поводу.