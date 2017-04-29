Даниил Квят: "Мы еще можем финишировать в очковой зоне"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят, ставший 13-м в квалификации "Гран-при России" заявил, что в гонке на сочинской трассе непросто будет всем пилотам. Также он посетовал на технические проблемы.

– Тяжело было на протяжении всей квалификации, – отметил Квят. – Наверное, не было круга, в котором можно было бы сказать, что машина работала идеально: была хорошая скорость, хороший баланс. Нам все время чего-то не хватало. При этом, правда, и трасса в Сочи особенная. Возможно, стоит принять все как есть. Но все-таки хочется, чтобы результаты были лучше, хочется регулярно попадать в третий сегмент.

– Это связано с техническими проблемами?

– Из машины я, пожалуй, выжал все, на что она была способна. Были небольшие технические проблемы. По сравнению со вчерашним днем прогресс есть, но машина все равно ехала вне рабочего диапазона.

– Как правило, лучшим оказывается последний круг. У вас получилось иначе.

– По идее, да. Но у меня был лучше первый круг. Получился ли он чище? Нет, это вопрос баланса. С ним в конце были серьезные проблемы.

– Чего при таком раскладе ожидаете от завтрашней гонки?

– Гонка длинная, нужно набраться терпения. Будем надеяться, она будет насыщена событиями, которые могут позволять нам финишировать в очковой зоне. Из-за особенностей трассы думаю, что результаты будут очень плотными. Надо провести детальный анализ двух предыдущих дней, всегда есть шанс сделать шаг вперед. А то и не один. Посмотрим, как будет вести себя резина. (Мария МАРКОВА)

Добавим, что завтра в гонке Квят будет стартовать 12-м из-за штрафа своего партнера по команде Карлоса Сайнса.