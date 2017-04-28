Даниил Квят: "Футбол и хоккей в России всегда будут популярнее автоспорта"

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят рассказал о результатах свободных заездов (11-е и 17-е места) "Гран-при России" в пятницу, неназойливых поклонниках и популярности автоспорта, передает из Сочи спецкор "СЭ" Мария МАРКОВА.

– Что произошло в 13-м повороте? Почему развернуло машину?

– У меня заблокировались задние колеса. В этом месте это частенько случается.

– Какие в целом выводы можно сделать после двух серий свободных заездов?

– Нам есть где прибавить. Надеюсь, в третьей части свободных заездов мы еще сможем поработать над скоростью. Трасса в Сочи всегда скользкая. Нам нужно разобраться с работой резины, улучшить баланс машины.

– Как нужно действовать на скользкой трассе, чтобы добиться успеха?

– Найти ритм, найти предел машины. Здесь он ниже, чем на любой другой трассе.

– Карлос Сайнс сказал, что само попадание в третий сегмент будет большой удачей. Вы как думаете?

– Нам действительно будет непросто, потому что у нас сегодня были некоторые проблемы со скоростью. Пожалуй, это будет сложнее, чем на всех остальных гонках.

– У входа в отель вас встречают болельщики?

– Да, и это хорошо. Людям интересен спорт, они приходят пообщаться, сфотографироваться. Что в этом плохого?

– То есть вам это не досаждает?

– Когда есть время, я с удовольствием уделяю его поклонникам. Если его нет, то стараюсь объяснить это спокойно. Люди обычно понимают.

– Раз ждут около отеля, популярность автоспорта растет?

– Она начала расти совсем недавно, поэтому еще нужно время. Нужно больше трасс, больше гонщиков. Понятно, что футбол и хоккей были и остаются приоритетом.