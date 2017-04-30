Даниил Квят: "12-е место – максимум для "Торо Россо"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят, занявший 12-е место на "Гран-при России", подчеркнул, что команда добилась своего максимума в Сочи. В целом российский пилот оценил четвертый этап чемпионата мира как успешный, передает из Сочи спецкор "СЭ" Мария МАРКОВА.

– В конце гонки дела пошли получше, но в целом 12-е место – наш максимум, – сказа Квят. - Стратегия на гонку, кажется, была выбрана не очень верно. Если говорить об уик-энде в целом, то я не так уж плохо провел его.

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