Пилот "Торо Россо" Даниил Квят, занявший 12-е место на "Гран-при России", подчеркнул, что команда добилась своего максимума в Сочи. В целом российский пилот оценил четвертый этап чемпионата мира как успешный, передает из Сочи спецкор "СЭ" Мария МАРКОВА.
– В конце гонки дела пошли получше, но в целом 12-е место – наш максимум, – сказа Квят. - Стратегия на гонку, кажется, была выбрана не очень верно. Если говорить об уик-энде в целом, то я не так уж плохо провел его.
Luchezarny
ДАНИИЛ КВЯТ: "12-Е МЕСТО – МАКСИМУМ ДЛЯ "ТОРО РОССО" =========================================== ==================================== =============================== А Сайнс на другом болиде или как ?????
17:12
Boleijj protiv
Показывать этот г.... спорт нужно на канале Моторс. Абсолютно неинтересное, никчемное соревнование как гольф и прочий недоспорт.
17:12
stif
Квят, унылое го...
17:08
ТолькоТоронто
У Квята все виноваты кроме него. Как баба ноет постоянно. Мерзко слушать и читать.
17:04
ТолькоТоронто
Ничего нового. Виноваты всегда все и вся окромя самого его. Запарил уже сопли размазывать. Хоть немного мужского есть в нём ? Соплежуй..Гнать его к чертям..
17:03
knyaz boltconskiy
Квят после каждой гонки,с умным видом твердит,что он супергонщик,и делает максимум.Сдается мне,что недолго ему в формуле 1 осталось.
17:02
fireman32
Ну почему же?Сайнс ведь на такой же машине выше.
16:58