16:53 | ФОРМУЛА-1 — "Гран-при России"

Даниил Квят: "12-е место – максимум для "Торо Россо"

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Пилот "Торо Россо" Даниил Квят, занявший 12-е место на "Гран-при России", подчеркнул, что команда добилась своего максимума в Сочи. В целом российский пилот оценил четвертый этап чемпионата мира как успешный, передает из Сочи спецкор "СЭ" Мария МАРКОВА.

– В конце гонки дела пошли получше, но в целом 12-е место – наш максимум, – сказа Квят. - Стратегия на гонку, кажется, была выбрана не очень верно. Если говорить об уик-энде в целом, то я не так уж плохо провел его.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Luchezarny

ДАНИИЛ КВЯТ: "12-Е МЕСТО – МАКСИМУМ ДЛЯ "ТОРО РОССО" =========================================== ==================================== =============================== А Сайнс на другом болиде или как ?????

17:12

Boleijj protiv

Показывать этот г.... спорт нужно на канале Моторс. Абсолютно неинтересное, никчемное соревнование как гольф и прочий недоспорт.

17:12

stif

Квят, унылое го...

17:08

ТолькоТоронто

У Квята все виноваты кроме него. Как баба ноет постоянно. Мерзко слушать и читать.

17:04

ТолькоТоронто

Ничего нового. Виноваты всегда все и вся окромя самого его. Запарил уже сопли размазывать. Хоть немного мужского есть в нём ? Соплежуй..Гнать его к чертям..

17:03

knyaz boltconskiy

Квят после каждой гонки,с умным видом твердит,что он супергонщик,и делает максимум.Сдается мне,что недолго ему в формуле 1 осталось.

17:02

fireman32

Ну почему же?Сайнс ведь на такой же машине выше.

16:58