Даниэль Риккьярдо: "Знали, что пятое место - потолок "Ред Булла" в квалификации"

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо вынужден признать, что на "Гран-при России" его команда уступает "Феррари" и "Мерседесу". В квалификации австралиец стал пятым, проиграв 1,8 секунды лидеру.

– Я смотрю на свою позицию, а не на секундомер, – цитирует F1i Риккьярдо. – Мы знали, что пятое место – наш максимум в квалификации. И эта позиция была одной из целей. Так что могу радоваться этой маленькой победе над "Уильямсом". Но нельзя отрицать, что отставание от "Феррари" и "Мерседеса" огромно. Ситуация напомнила прошлый год. Но мы должны сохранять позитивный настрой.