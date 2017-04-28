Даниэль Риккьярдо: "Феррари" и "Мерседес" слишком быстры для "Ред Булла"

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо высказал мнение, что в Сочи его команда находится слишком далеко от лидеров, поэтому максимум, за что она может побороться, это пятое место. По итогам двух пятничных тренировок "Гран-при России" гонщики "Ред Булла" уступили пилотам "Феррари" и "Мерседеса" (лишь в первой практике Макс Ферстаппен опередил Себастьяна Феттеля).

– Мы можем улучшить наши результаты, но пока все выглядит так, что пятое и шестое место – это наш лучший результат, которого мы можем добиться как команда, – приводит Motorsport слова Риккьярдо. – Машина может стать быстрее в эти выходные, но "Феррари" и "Мерседес" слишком быстры.

– Согласны ли вы с мнением Феттеля, что "Мерседес" скрывает свою истинную скорость?

– Думаю, это проблемы Себастьяна, потому что у них плотная борьба с "Мерседесом". Мы пока не можем их догнать. Если "Мерседес" улучшит свой результат, для нас это ничего не изменит. Обычно в субботу они становятся быстрее, но на данный момент "Феррари" выглядит лучше всех.