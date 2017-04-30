16:35 | ФОРМУЛА-1 — "Гран-при России"

Боттас выиграл "Гран-при России", Квят стал 12-м

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Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас выиграл гонку "Гран-при России". Вторым финишировал Себастьян Феттель на "Феррари", а замкнул тройку его партнер по команде Кими Райкконен. Отметим, что для Боттаса это первая победа в карьере.

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят занял 12-е место.

"СЭ" вел трансляцию "Гран-при России"

 
"Мерседес" Валттери БОТТАСА."Гран-при России". Первая победа Боттаса

Чемпионат мира

4-й этап

"Гран-при России"

1. Боттас (Финляндия, "Мерседес") – 1:28.08,743

2. Феттель (Германия, "Феррари") – отставание 0,617

3. Райкконен (Финляндия, "Феррари") – 11,000

4. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") – 36,320

5. Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл") – 1.00,416

6. Перес (Мексика, "Форс Индия") – 1.26,788

7. Окон (Франция, "Форс Индия") – 1.35,004

8. Хюлькенберг (Германия, "Рено") – 1.36,188

9. Масса (Бразилия, "Уильямс") – 1 круг

10. Сайнс (Испания, "Торо Россо") – 1 круг

11. Стролл (Канада, "Уильямс") – 1 круг

12. КВЯТ (Россия, "Торо Россо") – 1 круг

13. Магнуссен (Дания, "Хаас") – 1 круг

14. Вандорн (Бельгия, "Макларен") – 1 круг

15. Эрикссон (Швеция, "Заубер") – 1 круг

16. Верляйн (Германия, "Заубер") -1 круг

Не финишировали: Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл"), Алонсо (Испания, "Макларен"), Палмер (Великобритания, "Рено"), Грожан (Франция, "Хаас").

Общий зачет. 1. Феттель – 86 очков. 2. Хэмилтон – 73. 3. Боттас – 63. 4. Райкконен – 49. 5. Ферстаппен – 35. 6. Риккьярдо – 22. 7. Перес – 22. 8. Масса – 18. 9. Сайнс – 11. 10. Окон – 9. 11. Хюлькенберг – 6. 12. Грожан – 4. 13. Магнуссен – 4. 14. КВЯТ – 2…

Кубок конструкторов. 1. "Мерседес" – 136 очков. 2. "Феррари" – 135. 3. "Ред Булл" – 57. 4. "Форс Индия" – 31. 5. "Уильямс" – 18. 6. "Торо Россо" – 13. 7. "Хаас" – 8. 8. "Рено" – 6. 9. "Заубер" – 0. 10. "Макларен" – 0.

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/formula1/gp-russia/

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КОММЕНТАРИИ (17)
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samsam

И еще. Специально для Колобка. Гуру похоже не смыслит в простом. Если до, во время или после гонки(квалификации) на пилота накладывается штраф, то результаты гонки(квалификации) пересматриваются и официальными считаются результаты с учетом наложенных взысканий.

17:27

vada

скучная гонка

17:24

samsam

Какая такая новая система? Система одна - каким человек стартует. То есть, если он был первым, но получил пять мест штрафа, то стартует шестым. И результат квалификации ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ШЕСТОЙ. Если Квят опередил Сайнса на одно место, но имел три места штрафа, то это значит, что по ИТОГАМ квалификации Сайнс опередил Квята. Если Шумахер в Гран-При Монако получил поул, но был оштрафован на пять позиций - официально поул засчитывается гонщику который был следом за Шумахером. Колобок ерунду придумал, и все - новые правила. Нет никаких новых. Есть старые добрые правила.

17:15

stif

Квят, унылое го...

17:11

Shumi083

масса конечно тот ещё су...ок, но к ботассу вопросов нету, вопросы только к феррари почему раз за разом буксуют на стартах, при всем уважении к алонсо он уже немного раздражает , потом опять выесниться что с машиной не было проблем, просто разозлилься- ибо его никто не гнал в маки с новым движком!!!! насчет квята и сайнса то все по факту! какой там счет получилься ?))) 5-3 по новой системе или 4-4?))

17:07

ptel76

Блин... Ну с Хэмом и правда как то непонятно получилось... А вот по поводу Квята... Сегодня поддержу всё, что Колобок напишет))))))))))))))

16:57

samsam

Самый проигравший - Хэмильтон. Оказывается не только с Феттелем нужно бороться, но и с партнером по команде. В следующий раз уже не пропустит Боттас на трассе. И отрыв от лидера увеличился.

16:56

RedMack2

Ахахаха) Боткин насмешил))) Дубль они собирались сделать, ага))) Юморист финский)))

16:53

tryam

самый какой то невзрачный этап. много длинных трас, никакой борьбы, огромные промежутки между пилотами

16:50

RedMack2

Масса кстати так нехило помог бывшему напарнику по вилам, аккуратно оттеснив Себа...

16:50

RedMack2

Да по старту у меня вопросов нет. Только вот я не увидел повтора, а хотелось-бы...

16:48

Джерри. Без Тома.

Слушай, ну старт-то Боттас выиграл сам.

16:46

RedMack2

Или давайте признаем, что это заговор, или что Хэм - дно. Проверьте свою адекватность)))

16:43

RedMack2

Вульфу не нужны победы Мерседеса, если это не его подопечный Боткин. Это факт.

16:42

RedMack2

Джерри. Без Тома. Нет, это ВВП надоело видеть Хэма на подиуме. 16:40_____________________________Не, ты реально веришь, что все чисто? Или наконец начали глаза открываться???

16:41

Джерри. Без Тома.

Нет, это ВВП надоело видеть Хэма на подиуме.

16:40

RedMack2

Есть ещё у кого вопросы?)))) Я реально аплодировал и смеялся, когда Хэма наконец позвали на пит))))))))))))) Дождался тотошка, когда Льюис начал терять темп, и отставание от Раи увеличилось с 2.5 секунд до 8, и тогда провели пит)))))))))))) Молодцы, че!!!!!!!!!!!!)))) Чистейший слив. Дурачка из Хэма вообщем делают конкретного... Был реальный шанс опередить Кими за счет стратегии, в итоге потеряли больше 15 секунд) Вульфу гореть в аду.

16:36