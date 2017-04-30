Боттас выиграл "Гран-при России", Квят стал 12-м

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас выиграл гонку "Гран-при России". Вторым финишировал Себастьян Феттель на "Феррари", а замкнул тройку его партнер по команде Кими Райкконен. Отметим, что для Боттаса это первая победа в карьере.
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят занял 12-е место.
"СЭ" вел трансляцию "Гран-при России".
Чемпионат мира
4-й этап
"Гран-при России"
1. Боттас (Финляндия, "Мерседес") – 1:28.08,743
2. Феттель (Германия, "Феррари") – отставание 0,617
3. Райкконен (Финляндия, "Феррари") – 11,000
4. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") – 36,320
5. Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл") – 1.00,416
6. Перес (Мексика, "Форс Индия") – 1.26,788
7. Окон (Франция, "Форс Индия") – 1.35,004
8. Хюлькенберг (Германия, "Рено") – 1.36,188
9. Масса (Бразилия, "Уильямс") – 1 круг
10. Сайнс (Испания, "Торо Россо") – 1 круг
11. Стролл (Канада, "Уильямс") – 1 круг
12. КВЯТ (Россия, "Торо Россо") – 1 круг
13. Магнуссен (Дания, "Хаас") – 1 круг
14. Вандорн (Бельгия, "Макларен") – 1 круг
15. Эрикссон (Швеция, "Заубер") – 1 круг
16. Верляйн (Германия, "Заубер") -1 круг
Не финишировали: Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл"), Алонсо (Испания, "Макларен"), Палмер (Великобритания, "Рено"), Грожан (Франция, "Хаас").
Общий зачет. 1. Феттель – 86 очков. 2. Хэмилтон – 73. 3. Боттас – 63. 4. Райкконен – 49. 5. Ферстаппен – 35. 6. Риккьярдо – 22. 7. Перес – 22. 8. Масса – 18. 9. Сайнс – 11. 10. Окон – 9. 11. Хюлькенберг – 6. 12. Грожан – 4. 13. Магнуссен – 4. 14. КВЯТ – 2…
Кубок конструкторов. 1. "Мерседес" – 136 очков. 2. "Феррари" – 135. 3. "Ред Булл" – 57. 4. "Форс Индия" – 31. 5. "Уильямс" – 18. 6. "Торо Россо" – 13. 7. "Хаас" – 8. 8. "Рено" – 6. 9. "Заубер" – 0. 10. "Макларен" – 0.
samsam
И еще. Специально для Колобка. Гуру похоже не смыслит в простом. Если до, во время или после гонки(квалификации) на пилота накладывается штраф, то результаты гонки(квалификации) пересматриваются и официальными считаются результаты с учетом наложенных взысканий.
17:27
vada
скучная гонка
17:24
samsam
Какая такая новая система? Система одна - каким человек стартует. То есть, если он был первым, но получил пять мест штрафа, то стартует шестым. И результат квалификации ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ШЕСТОЙ. Если Квят опередил Сайнса на одно место, но имел три места штрафа, то это значит, что по ИТОГАМ квалификации Сайнс опередил Квята. Если Шумахер в Гран-При Монако получил поул, но был оштрафован на пять позиций - официально поул засчитывается гонщику который был следом за Шумахером. Колобок ерунду придумал, и все - новые правила. Нет никаких новых. Есть старые добрые правила.
17:15
stif
Квят, унылое го...
17:11
Shumi083
масса конечно тот ещё су...ок, но к ботассу вопросов нету, вопросы только к феррари почему раз за разом буксуют на стартах, при всем уважении к алонсо он уже немного раздражает , потом опять выесниться что с машиной не было проблем, просто разозлилься- ибо его никто не гнал в маки с новым движком!!!! насчет квята и сайнса то все по факту! какой там счет получилься ?))) 5-3 по новой системе или 4-4?))
17:07
ptel76
Блин... Ну с Хэмом и правда как то непонятно получилось... А вот по поводу Квята... Сегодня поддержу всё, что Колобок напишет))))))))))))))
16:57
samsam
Самый проигравший - Хэмильтон. Оказывается не только с Феттелем нужно бороться, но и с партнером по команде. В следующий раз уже не пропустит Боттас на трассе. И отрыв от лидера увеличился.
16:56
RedMack2
Ахахаха) Боткин насмешил))) Дубль они собирались сделать, ага))) Юморист финский)))
16:53
tryam
самый какой то невзрачный этап. много длинных трас, никакой борьбы, огромные промежутки между пилотами
16:50
RedMack2
Масса кстати так нехило помог бывшему напарнику по вилам, аккуратно оттеснив Себа...
16:50
RedMack2
Да по старту у меня вопросов нет. Только вот я не увидел повтора, а хотелось-бы...
16:48
Джерри. Без Тома.
Слушай, ну старт-то Боттас выиграл сам.
16:46
RedMack2
Или давайте признаем, что это заговор, или что Хэм - дно. Проверьте свою адекватность)))
16:43
RedMack2
Вульфу не нужны победы Мерседеса, если это не его подопечный Боткин. Это факт.
16:42
RedMack2
Джерри. Без Тома. Нет, это ВВП надоело видеть Хэма на подиуме. 16:40_____________________________Не, ты реально веришь, что все чисто? Или наконец начали глаза открываться???
16:41
Джерри. Без Тома.
Нет, это ВВП надоело видеть Хэма на подиуме.
16:40
RedMack2
Есть ещё у кого вопросы?)))) Я реально аплодировал и смеялся, когда Хэма наконец позвали на пит))))))))))))) Дождался тотошка, когда Льюис начал терять темп, и отставание от Раи увеличилось с 2.5 секунд до 8, и тогда провели пит)))))))))))) Молодцы, че!!!!!!!!!!!!)))) Чистейший слив. Дурачка из Хэма вообщем делают конкретного... Был реальный шанс опередить Кими за счет стратегии, в итоге потеряли больше 15 секунд) Вульфу гореть в аду.
16:36