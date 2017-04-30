Боттас выиграл "Гран-при России", Квят стал 12-м

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас выиграл гонку "Гран-при России". Вторым финишировал Себастьян Феттель на "Феррари", а замкнул тройку его партнер по команде Кими Райкконен. Отметим, что для Боттаса это первая победа в карьере.

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят занял 12-е место.

"СЭ" вел трансляцию "Гран-при России".

Чемпионат мира

4-й этап

"Гран-при России"

1. Боттас (Финляндия, "Мерседес") – 1:28.08,743

2. Феттель (Германия, "Феррари") – отставание 0,617

3. Райкконен (Финляндия, "Феррари") – 11,000

4. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") – 36,320

5. Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл") – 1.00,416

6. Перес (Мексика, "Форс Индия") – 1.26,788

7. Окон (Франция, "Форс Индия") – 1.35,004

8. Хюлькенберг (Германия, "Рено") – 1.36,188

9. Масса (Бразилия, "Уильямс") – 1 круг

10. Сайнс (Испания, "Торо Россо") – 1 круг

11. Стролл (Канада, "Уильямс") – 1 круг

12. КВЯТ (Россия, "Торо Россо") – 1 круг

13. Магнуссен (Дания, "Хаас") – 1 круг

14. Вандорн (Бельгия, "Макларен") – 1 круг

15. Эрикссон (Швеция, "Заубер") – 1 круг

16. Верляйн (Германия, "Заубер") -1 круг

Не финишировали: Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл"), Алонсо (Испания, "Макларен"), Палмер (Великобритания, "Рено"), Грожан (Франция, "Хаас").

Общий зачет. 1. Феттель – 86 очков. 2. Хэмилтон – 73. 3. Боттас – 63. 4. Райкконен – 49. 5. Ферстаппен – 35. 6. Риккьярдо – 22. 7. Перес – 22. 8. Масса – 18. 9. Сайнс – 11. 10. Окон – 9. 11. Хюлькенберг – 6. 12. Грожан – 4. 13. Магнуссен – 4. 14. КВЯТ – 2…

Кубок конструкторов. 1. "Мерседес" – 136 очков. 2. "Феррари" – 135. 3. "Ред Булл" – 57. 4. "Форс Индия" – 31. 5. "Уильямс" – 18. 6. "Торо Россо" – 13. 7. "Хаас" – 8. 8. "Рено" – 6. 9. "Заубер" – 0. 10. "Макларен" – 0.