13:35 | ФОРМУЛА-1 — "Гран-при России"

Берни Экклстоун: "Гран-при России" - один из моих любимых этапов"

0
0
0
0

Бывший глава менеджмента "Формулы-1" Берни Экклстоун отметил, что после ухода с поста главы "Королевских гонок" у него появилось больше времени на другие проекты. Функционер подчеркнул, что "Гран-при России" является одним из самых его любимых этапов сезона.

– "Гран-при России" – один из моих любимых этапов в календаре "Формулы-1", – цитирует ТАСС Экклстоуна. – Я люблю Сочи, люблю людей вокруг. Все будет супер.

Я никуда не ушел из "Формулы", а наоборот, стал даже выше в компании. Я перестал делать ежедневную работу, как раньше. Сейчас ей занимается исполнительный директор Чейз Кэри. Я доволен своей новой ролью – она дает мне больше свободы, больше возможности заниматься делами помимо "Формулы".

Опрос

Как Даниил Квят выступит на "Гран-при России"-2017?
голосовать

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4219766

0
0
0
0
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий