Берни Экклстоун: "Гран-при России" - один из моих любимых этапов"

Бывший глава менеджмента "Формулы-1" Берни Экклстоун отметил, что после ухода с поста главы "Королевских гонок" у него появилось больше времени на другие проекты. Функционер подчеркнул, что "Гран-при России" является одним из самых его любимых этапов сезона.

– "Гран-при России" – один из моих любимых этапов в календаре "Формулы-1", – цитирует ТАСС Экклстоуна. – Я люблю Сочи, люблю людей вокруг. Все будет супер.

Я никуда не ушел из "Формулы", а наоборот, стал даже выше в компании. Я перестал делать ежедневную работу, как раньше. Сейчас ей занимается исполнительный директор Чейз Кэри. Я доволен своей новой ролью – она дает мне больше свободы, больше возможности заниматься делами помимо "Формулы".